Am Mittwoch wird sich die Gemeinde Rünenberg in der Turnhalle versammeln, um der beiden Toten zu gedenken. Der Anlass schliesst explizit Opfer und Täter mit ein, so Pfarrerin Regina Degen-Ballmer gegenüber der bz. Das Dorf mit seinen 780 Einwohnern versucht das Unfassbare zu verarbeiten.

Am Sonntagmorgen war in der Baselbieter Gemeinde der bekannte Anwalt Martin Wagner (57†) von einem Nachbarn (39†) erschossen worden. Beide hinterlassen drei Kinder und der Täter zudem eine Ehefrau. Seit dieser Tat ist im Dorf Rünenberg nichts mehr, wie es war. Jeder fragt sich: warum?