Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Baselbieter Polizei bog ein 67-jähriger Autofahrer von der Düblerstrasse herkommend nach links in die Hauptstrasse in Richtung Liestal ein. Dabei übersah er einen 67-jährigen Fussgänger, der die Strasse überquerte. In der Folge kam es zu einer Kollision mit dem Fussgänger.

Der Passant wurde beim Unfall schwer verletzt und musste durch die Sanität ins Spital eingeliefert werden.

Aktuelle Polizeibilder vom April 2018: