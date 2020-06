Fertig mit Tradition - das Baselbiet soll mit drei Feuerwehrstützpunkten auskommen

Es klang unschweizerisch zentralistisch, als die Baselbieter Regierung vorgestern mitteilte: Sämtliche Feuerwehren im Kanton sollen nicht mehr von den Gemeinden, sondern von der Baselbieter Gebäudeversicherung (BGV) betrieben werden. Danach soll es im ganzen Kanton nur noch rund drei Stützpunkte geben. Damit einher geht eine Reduktion und Teilprofessionalisierung der Bestände. Denn viele Feuerwehren haben derzeit Mühe, ihre Miliz schnell am Einsatzort zu haben.

Eigene Feuerwehren zu betreiben, ist für die Baselbieter Gemeinden eine Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte alte Tradition. Daran haben auch die Verbünde, die vor allem kleine Gemeinden in den letzten Jahren gebildet haben, wenig geändert. Die Verantwortung vollständig an die BGV zu übertragen, wie das jetzt die Regierung möchte, wäre ein von oben diktierter Paradigmenwechsel. Und das stösst bei den Verantwortlichen in den Gemeinden auf unterschiedliches Wohlwollen.

Bereits jetzt gibt es viele Vorschriften vom Kanton