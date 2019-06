Am Freitagnachmittag, kurz nach 14.45 Uhr, ereignete sich auf der Baselstrasse, bei der Verzweigung Hauptstrasse / Einfahrt kantonale Autobahn A18, in Duggingen BL eine Kollision zwischen einem Lieferwagen und einem Personenwagen. Eine Person wurde leicht verletzt.



Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 28-jähriger Lieferwagenlenker auf der Baselstrasse in Richtung Aesch. Bei der Verzweigung Hauptstrasse / Einfahrt kantonale Autobahn A18 beabsichtigte er in Richtung Aesch weiterzufahren. Dabei übersah er beim Überqueren der Gegenfahrbahn einen entgegenkommenden Personenwagen. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Personenwagen und dem Lieferwagen.