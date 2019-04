Die beiden Täter brachen morgens ins Haus der Familie Borer ein. Sie wussten, dass ihr Opfer zu dieser Zeit allein war. Ivo Borers Frau bediente jeweils sonntags die Katholiken nach ihrem Gottesdienstbesuch in Mariastein im Restaurant. Die Einbrecher glaubten, dass sie leichtes Spiel haben würden mit dem 71-jährigen CVP-Gemeindepräsidenten. Sie irrten. Borer wehrte sich so, wie man sich wehrt, wenn es um Leben und Tod geht. Was sich an diesem 14. März 2010 hinter den Vorhängen des Gemeindeammann-Hauses abspielte, war an Grausamkeit nicht zu überbieten. Dabei hätte es nur eines Zufalls bedurft, und er hätte überlebt.

Hätten die Spaziergänger Borers Hilfeschreie anders gedeutet, hätten sie die Polizei alarmiert. Und hätten die Gäste die Beiz früher verlassen, wäre seine Frau früher nach Hause gekommen und hätte ihren Mann schneller ins Spital fahren können. Blutüberströmt lag der Gemeindepräsident stattdessen auf dem Boden, als er nach Stunden entdeckt wurde. Das Einzige, was er noch sagen konnte, war: «Si hei mi abegschlage.» Als Zeuge konnte er nicht mehr befragt werden. Borer wurde ins künstliche Koma versetzt und verstarb drei Monate später im Spital.

Borer spaltete das Dorf

Metzerlen, eine Gemeinde mit knapp tausend Einwohnern im hinteren Leimental, war auf einmal seine Unschuld los. «Bis dahin hatte niemand die Haustür abgeschlossen», sagt ein Dorfbewohner. «Und nun riegelten wir sie ab, selbst wenn wir nur im Garten arbeiteten.» Gerüchte begannen sich zu ranken, wer hinter dem Angriff stecken könnte. Geschwätz gab es genug. Borer war ein geselliger Mensch, aber auch einer, der aneckte. Die Metzerler mochten ihn – oder hassten ihn. Wer sich gegen ihn stellte, hatte es nicht leicht.

Als es beispielsweise bei der Güterregulierung in Metzerlen zu einer Umverteilung des Lands kam, sah ihn so mancher als grossen Gewinner. Andere, weniger bauernschlaue Landwirte, fühlten sich verschaukelt. Seine Nachbarn etwa, René und Brigitte Meier, verstanden die Welt nicht mehr. Sie verloren die Zwetschgenanlage direkt hinter Borers Haus und bekamen ein Grundstück einen Kilometer ausserhalb des Dorfes.