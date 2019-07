Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag kurz nach 14.00 Uhr in Oltingen. Wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilt fuhr der 37-jährige E-Bike-Lenker in der Schafmattstrasse, von Rohr/Schafmatt herkommend, talwärts Richtung Oltingen. Dabei wurde er von einem korrekt entgegenkommenden Personenwagen überrascht, leitete eine Vollbremsung ein, fuhr geradeaus ins angrenzende Wiesland und stürzte.

Der E-Bike–Fahrer zog sich dabei Verletzungen zu und musste durch den Sanitätsdienst in ein Spital verbracht werden.