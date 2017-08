Der Dorfbrunnen an der Kreuzung Gruthweg/Steinweg in Münchenstein war in der Nacht von Montag auf Dienstag kurz vor Mitternacht durch Knallkörper stark beschädigt worden, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Sachschaden beläuft sich gemäss einem Polizeisprecher auf mehrere tausend Franken. Als Täterschaft steht eine Gruppe Jugendlicher im Fokus, die sich zuvor im Gebiet aufgehalten hatte.

Am Montag kurz nach 21.30 Uhr hatten zudem Unbekannte einen Billettautomaten bei der Tramhaltestelle Lindenplatz in Allschwil mit Feuerwerkskörpern stark beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 20'000 Franken.

Mehrere Dutzend Anrufe erhielt die Polizei am Montag und Dienstag im Weiteren wegen Lärms durch Feuerwerk sowie Beschädigungen von Briefkästen und Abfalleimern.