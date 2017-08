Aus altem Gestein erheben sich dieses Wochenende wie in einem Archäologentraum Figuren aus vergangenen Zeiten zu neuem Leben. Gladiatoren, Tänzerinnen, Handwerker und Legionäre versetzen während dem 22. Römerfest in Augusta Raurica die Besucher um 2000 Jahre in die Vergangenheit.

Neugierige können sich an über 30 Mitmach-Stationen selber in antikem Handwerk, römischer Tanzkunst oder im Wagenrennen versuchen. Verkaufs- und Essensstände schaffen eine authentische Marktplatz-Atmosphäre, während die Gladiatoren in der Arena zum Kampf antreten. Archäologen liefern vor Ort Hintergrundwissen und beantworten Fragen.