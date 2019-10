Fast zu hinterst in den grossen Arbeits- und Lagerhallen des Kunstbetriebs Münchenstein auf dem Walzwerkareal steht das Rohgerüst und liegen die Wände des Denkmals «Menschenrechte» auf einem Wagen. Dunkle, grosse Platten mit heller Schrift. Das Bild hat Symbolcharakter: Mit einem kleinen Modell des fertigen Denkmals in der Hand steht Bettina Eichin vor den metergrossen Einzelteilen. Die «Menschenrechte» sind eingelagert, böse Zungen würden sagen, «in die Ecke gestellt». Für die Basler Bildhauerin ist der Anblick ihres eingelagerten Werks jeweils schmerzhaft. Seit Jahren hat sich nach unzähligen Anläufen in unendlichen Diskussionen zuletzt in Aarau um einen möglichen Standort im öffentlichen Raum nichts mehr Förderliches getan. Bettina Eichin hat das Denkmal im Auftrag vom Basler Historiker und Publizisten Markus Kutter und im Einvernehmen mit der von ihm gegründeten Peter Ochs Gesellschaft für den Petersplatz geschaffen. An den jeweils fünf Meter langen und gut zweieinhalb Meter hohen Aussenwänden, die zusammen ein Dreieck bilden – dem Symbol der Aufklärung –, werden die frühesten Menschenrechtserklärungen von 1776 und 1789 und die 1791 von Olympe de Gouges verfasste Deklaration der Rechte der Frau, die erstmals Frauen und Männer gleichstellte und die UNO Menschenrechtserklärung von 1948 präsentiert. Im Innern des Dreiecks steht die «Schreibstube der Aufklärung», die den Arbeitsplatz von Peter Ochs, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau oder Olympe de Gouges darstellen könnte. Wohin mit dem Denkmal Ein Standort für das Denkmal wurde aber nie gefunden. Die Peter Ochs Gesellschaft hat sich längst aufgelöst, Markus Kutter ist gestorben. Das fast fertiggestellte Denkmal und die Verantwortung den Stifterinnen und Stiftern gegenüber ist für Bettina Eichin «eine grosse Last». Weder in Basel auf dem Petersplatz, wo 1798 die unblutige Basler Revolution, das Ende der Leibeigenschaft und die Gleichberechtigung der Landschaft mit einer neuen Verfassung gefeiert wurden, noch sonst wo in der Schweiz oder im nahen Ausland wurde dafür ein Platz gefunden. Entweder stellten sich Behörden in den Weg – Stichwort Denkmalschutz und Stadtbildkommission – oder Bettina Eichin widersetzte sich einem Standort, weil dieser für sie historisch, städtebaulich oder künstlerisch für das Denkmal nicht stimmte. Immer wieder traf das Denkmal, aber auch Bettina Eichin als Künstlerin, auf Widerstände. Auch in Basel, wo der schlechte Ruf von Peter Ochs in gewissen Kreisen immer noch nachhalle. Für Eichin geht es bei ihrem Denkmal nicht darum, dass man davorsteht und sämtliche Texte der Menschenrechtserklärungen liest. Es gehe ihr viel mehr um die sichtbare und greifbare Präsenz der Menschenrechte im öffentlichen Raum.

Enttäuschungen und Resignation der Künstlerin Bettina Eichin ist in Basel vor allem für ihre Skulptur «Helvetia auf der Reise», die seit knapp vierzig Jahren auf der Mittleren Brücke steht, und die Markttische im Kreuzgang des Münsters, die an die Brandkatastrophe von Schweizerhalle erinnern, bekannt. Zum Termin im Depot in Münchenstein kommt Eichin bestens vorbereitet. Mit Fotomontagen erwogener Standorte, Skizzen, einem Buch und dem Modell erzählt sie die verworrene Geschichte ihres Denkmals. Mal wirkt sie dabei abgeklärt und routiniert, mal sichtbar empört über das Geschehene. Dass die Last grösser ist, als sie zunächst zugeben wollte, ist während dem Gespräch immer mehr zu spüren, bis sie die Tränen nicht mehr zurückhalten kann. Die Ohnmacht hat sich angestaut. Die Zuversicht aufgeben möchte die 77-Jährige aber nicht. Neue Hoffnung – stehen die Menschenrechte bald in Liestal? Unterstützung erhält Bettina Eichin jetzt vom Oberwiler CVP-Landrat und Historiker Pascal Ryf. Er hat kein Verständnis dafür, dass sich bisher kein geeigneter Standort für das Denkmal finden liess. Für ihn ist es höchste Zeit, dass sich der Kanton Baselland aufgrund der Bedeutung von Peter Ochs für die Landbevölkerung der Sache annimmt und einen prominenten Standort für das Denkmal zur Verfügung stellt. In einem Vorstoss, in dem er auf das Peter Ochs-Jubiläum – dessen Todestag jährt sich 2021 zum 200. Mal – hinweist, schlägt er dafür den Liestaler Bahnhofsplatz vor der Kantonsbibliothek vor. Die Helvetik werde in der Schweizer Geschichte nach wie vor «stiefmütterlich» behandelt, kritisiert der ehemalige Geschichtslehrer und erklärt: «Das ist eine sehr wichtige Zeit für die Schweiz, da sie aufgrund der Fremdherrschaft von Napoleon einzigartig ist. Die moderne Eidgenossenschaft wäre ohne die Helvetik nicht möglich gewesen.» Mit dem Menschenrechtsdenkmal könnte der Bevölkerung aufgezeigt werden, dass die Helvetik in der Geschichte der Schweiz ein wichtiger Wendepunkt war. Zudem passe das Thema «Menschenrechte» sehr gut in die heutige Zeit, weil diese in manchen Regionen «mit Füssen getreten werden». Für Pascal Ryf ist klar: «Die Schweiz kann stolz sein auf Errungenschaften wie jene von Peter Ochs und den modernen demokratischen Staat, der sich auf die Menschenrechte bezieht.»

Aufklärer, Schriftsteller und Stimme von Basel in Paris Peter Ochs ist 1752 im französischen Nantes geboren und kam via Hamburg für das Studium nach Basel. Mit 30 Jahren wurde er zum Ratsschreiber, 1790 zum Stadtschreiber ernannt und weilte danach mehrfach als Gesandter Basels in Paris. Als Liberaler und dezidierter Vertreter der Aufklärung wurde Peter Ochs 1797 vom französischen Direktorium zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung für die Schweiz beauftragt. Sein Entwurf für eine Helvetische Republik sah vor, die Alte Eidgenossenschaft nach französischem Vorbild von einem lockeren Staatenbund in einen modernen Zentralstaat umzuwandeln. Nachdem französische Truppen im Frühjahr 1798 Eidgenössische Gebiete besetzt hatten, proklamierte Peter Ochs am 12. April 1798 vom Balkon des Aarauer Rathauses die Helvetische Republik, eng verbunden mit Frankreich. In der Schweizer Gerichtsschreibung wurde Ochs entsprechend zum Sündenbock und Landesverräter abgestempelt. In Basel engagierte sich Peter Ochs insbesondere für die Gleichstellung der Landbevölkerung. Daneben schrieb Ochs leidenschaftlich Dramen und Opernlibretti. Allerdings blieb er damit erfolglos. Sein Geschichtsband «Geschichte der Stadt und Landschaft Basel» hingegen wurde zum Standardwerk. 1821 starb Ochs in Basel, noch heute erinnert eine Strasse an ihn. (tgi/bro)