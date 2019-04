Für Fanar Ali war es ein ganz normaler Tag. Am vergangenen Dienstag, kurz nach Mittag, war er vom Laufner Bahnhof in Richtung Stedtli unterwegs, er hatte einen Termin beim Zahnarzt. Als er zusammen mit seiner dreijährigen Tochter und seinem zweijährigen Sohn gerade über die Birsbrücke spazierte, kam den dreien eine aufgebrachte Passantin entgegen. Sie rief Ali zu, ein Kind sei in die Birs gefallen. Einen Augenblick später entdeckte auch er das Kind im Wasser. Es kämpfte um sein Leben. «Es war das erste Mal, dass ich zu so einem Unfallort kam. Doch für mich war es einfach selbstverständlich, dass ich helfen muss.»

Fanar Ali zögerte keine Sekunde. Der 33-Jährige bat die Frau, auf seine eigenen Kinder aufzupassen und suchte einen Weg, ans Ufer zu gelangen. Da entdeckte er die Steintreppe neben der Birsbrücke. Er eilte hinunter, doch von dort konnte er den Jungen erstmal nicht mehr ausmachen: Die Strömung hatte den Dreijährigen schon zu weit mitgerissen.

Einige Meter weiter flussabwärts sprang ihm dann endlich die Jacke des Jungen ins Auge. Ali sprang ohne zu zögern in die Fluten, schwamm dem Jungen hinterher – mitsamt Kleidern, Portemonnaie und allem anderen, was er auf sich trug.

50 Meter weit getrieben

Er habe sofort realisiert, dass es um Leben oder Tod ging. «Als ich den Jungen sah, erkannte ich schnell, dass es sich um ein kleines Kind handelte und keine Zeit verloren gehen darf», sagt Fanar Ali. Manch anderer hätte vielleicht den Mut dazu nicht gehabt, selbst zu handeln. «Es war meine Aufgabe den Jungen zu retten. Es blieb schlicht keine Zeit, um zu warten, bis die Polizei zur Hilfe käme.»