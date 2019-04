Neuerdings ist das nicht mehr so. Die Motorfahrzeug-Kontrolle hat das Schreiben angepasst. Es ist nun kürzer – und schon nach dem ersten Satz folgt es, das vermisste «Merci»: «Wir bestätigen Ihnen die Abgabe Ihres Führerausweises. Hierfür bedanken wir uns bei Ihnen.»

Doch bislang haben die Verzichtenden für ihr vorbildliches Verhalten von der zuständigen Behörde lediglich ein trockenes Schreiben erhalten – zumindest im Landkanton. Die Motorfahrzeug-Kontrolle Baselland setzte die Adressaten darüber in Kenntnis, dass die Rückgabe mit einem Entzug des Ausweises gleichzusetzen sei . Kein Wort des Dankes oder der Anerkennung.

«Für uns ein üblicher Vorgang»

Ebenso macht die Motorfahrzeug-Kontrolle die Empfänger auf das Angebot der SBB aufmerksam. Die Bundesbahnen offerieren allen, die freiwillig aufs Autofahren verzichten, einen Gutschein. Er kann gegen Bahnbillette oder Abonnemente eingetauscht werden.

«Wir haben das Antwortschreiben per Anfang April neu aufgesetzt», sagt Pascal Donati, Leiter der Baselbieter Motorfahrzeug-Kontrolle, zur bz. Zu den geäusserten Bedenken, die Formulierungen des früheren Bestätigungsbriefes seien zu harsch, sagt er: «Wir haben die Kritikpunkte zur Kenntnis genommen und umgehend reagiert. Unsere Korrespondenz wird regelmässig überprüft und angepasst. Für uns ist das ein üblicher Vorgang.»

Der Hinweis auf die rechtliche Situation, die sich nicht geändert hat, ist nun neu in der Fusszeile enthalten.

Nach dem Beitrag in der bz reagierte auch die Politik. Simon Oberbeck, CVP-Landrat aus Birsfelden, forderte in einem Vorstoss, dass Personen, die freiwillig aufs Autofahren verzichten und ihren Führerausweis abgeben, zu danken sei. Ausweisrückgaben aus freien Stücken sollten gemäss Oberbeck «künftig mit mehr Wertschätzung» begegnet werden. Die zuständige Behörde sei «entsprechend anzuweisen», hiess es in der Motion.

Ansonsten würden ältere Menschen, die ebenfalls mit dem Gedanken spielten, aufs Auto zu verzichten, abgeschreckt. Das müsse um jeden Preis verhindert werden. Dieser Punkt ist jetzt obsolet geworden mit dem neuen sanfteren Duktus der Motorfahrzeug-Kontrolle.