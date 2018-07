Frühaufsteherin «Zum Glück hatten die Zeitungen heute keine Verspätung», hörte ich eine Wanderin sagen. Und fragte nach: Als Zeitungs-Zustellerin unter anderem für die Tageszeitungen der «Nordwestschweiz» ist Susanne Giger jeden Tag auf zwei Routen in Kappel SO unterwegs. So auch am gestrigen Morgen, ab halb vier Uhr war sie schon auf dein Beinen. Hätte sich die Zustellung etwa wegen Druckverzögerungen verspätet, hätte sie es nicht pünktlich zum Wanderbeginn in Hemmiken BL geschafft.



Vielbeschäftigter Tobias Eggimann war auch an diesem Tag ein gefragter Mann: Der Geschäftsführer von Baselland Tourismus orientierte die Wandergruppe über die jahrhundertealte Geschichte der Ruine Farnsburg, organisierte während des Wanderns per Handy das Mittagessen auf der Sissacherflue und war auch sonst ein gefragter Ansprechpartner. Nach der Rast und einem langen Abstieg nach Sissach gingen die Wanderer in den verdienten Feierabend. Nicht so Eggimann: Er eilte nach Liestal und traf nach einer Dusche die «bz» zum Interview. Thema: Die Perspektiven für den Tourismus im Baselbiet.

Ortskundiger Jahrelang sei er genau diese Linie gefahren, erzählte gestern Erwin Häring, 72, auf der Fahrt zum Starpunkt Hemmiken Junkerschloss. Der routinierte Leserwanderer aus Arboldswil BL war 25 Jahre lang Postauto-Chauffeur, elf davon in Gelterkinden und Umgebung. Die Linien über Hemmiken kenne er aus dem Effeff, auch die Route der 5. Etappe sei ihm bekannt. Umso schöner, schloss er sich unserer Wanderschar dennoch an.



Zielsichere Nach nicht mal einer halben Stunde trafen die Leserwanderer auf eine Herde Kühe. Was tun? Mit zittrigen Knien und ungutem Gefühl mitten durch die Weide und so einige Minuten sparen oder mit reinem Gewissen einen kleinen Umweg in Kauf nehmen? Wanderleiterin Susanne Schlicker musste nicht lange überlegen: «Kein Risiko», lautete die Devise. Die Wanderer-Herde dirigierte Schlicker zielsicher auf die Umleitung.

