Blauen: Entsorgte Asche führte zu Brandausbruch und erfordert Feuerwehreinsatz

Die entsprechende Meldung an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal erfolgte um 10.14 Uhr durch eine aufmerksame Drittperson. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und so die weitere Ausbreitung verhindern, wie die Polizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.

Abklärungen der Polizei Basel-Landschaft ergaben, dass am Samstagabend eine nahe gelegene, offene Grillstelle benutzt worden war. Diese Grillstelle wurde am Sonntagmorgen gereinigt. Die vermeintlich kalte Asche, welche anschliessend im Bereiche des Brandherdes entsorgt worden war, führte in der Folge zum Brandausbruch. Personen kamen keine zu Schaden.