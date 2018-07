Ein 61-jähriger Autofahrer war am Donnerstag gegen 19 Uhr auf der Delsbergerstrasse in Laufen Richtung Liesberg unterwegs. Kurz vor dem Steinbruch Thomann bremste er und kam aus noch unbekannten Gründen ins Schleudern. Er prallte mehrmals in die Leidplanke und stoppte schliesslich auf der Gegenfahrbahn.

Der Fahrer wurde beim Unfall nicht verletzt. Ein beim Lenker durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0.35 mg/l – der Grenzwert liegt bei 0.25 mg/l. Er wird an die Baselbieter Staatsanwaltschaft verzeigt.





