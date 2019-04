Zugetragen hat sich der Unfall kurz vor 18.30 Uhr auf der Rennbahnkreuzung, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteile. Die von Basel kommende Autofahrerin missachtete beim Rechtsabbiegen in die Margelackerstrasse das Rotlicht und stiess dabei mit einem ebenfalls in Richtung Muttenz fahrenden Tram.





