In der Nacht auf Freitag kurz vor Mitternacht brannte an der Weststrasse in Laufen eine Holzhütte. Die Hütte konnte durch die Feuerwehr zwar rasch gelöscht werden, wurde jedoch komplett zerstört.

Das Feuer wurde gegen 23.55 Uhr der Baselbieter Polizei gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte die Holzhütte bereits lichterloh. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle und konnte das Feuer schnell löschen. Die Hütte brannte jedoch vollständig nieder. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei untersucht die Brandursache. Sie sucht Zeugen, die Angaben zum Feuer machen können.





Aktuelle Polizeibilder