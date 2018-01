Der Rentner fuhr am Mittwochabend vom Dorfkern in Allschwil herkommend durch die Baselstrasse in Richtung Basel. Dabei übersah er einen Fussgänger, der den Fussgängerstreifen bei der Migros überquerte. Der 21-Jährige wurde vom Auto erfasst und zu Boden geschleudert, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte.

Er verletzte sich beim Unfall leicht. Der 74-Jährige fuhr davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.