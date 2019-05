Zwei Personen auf einem Fussgängerstreifen sind in der Stadt Basel am Donnerstagabend von einem Auto angefahren worden. Sie wurden bei der Kollision verletzt und durch Sanitäter in ein Spital gebracht. Die Unfallursache ist unklar.

Wie die Kantonspolizei Basel-Stadt in der Nacht auf Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 18 Uhr im Stadtteil Dreispitz auf der Münchensteinerstrasse vor einem Einkaufszentrum. Die Polizei sucht Zeugen.





