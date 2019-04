Sie hätte die grösste Weltall-Messe der Schweiz werden sollen und das in Basel – auf einer Fläche von 13'000 Quadratmetern. Doch daraus wird nichts, die «LiftOff to Space» muss stark redimensioniert werden. Statt einer Messe gibt es jetzt eine Roadshow, also eine Wanderausstellung, die zwischen 500 und 1000 Quadratmetern Platz einnimmt. Stattfinden wird sie dennoch in Basel, und das wie geplant im Rahmen der Fantasy Basel vom 3. bis 5. Mai.

Wie bereits am Freitagmorgen das Regionaljournal Basel von SRF berichtete, fehlt der Veranstaltung das Geld. So sagt Organisator Guido Schwarz vom Swiss Space Museum, dass es derzeit schwierig sei, für Projekte des Kulturbereichs entsprechende Finanzierungen zu finden. An der MCH Group AG habe das nicht gelegen: Die Messe Schweiz habe das Vorhaben von Beginn unterstützt und gefördert.