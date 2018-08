Diese Ausstellung gibt schon zu reden, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Fondation Beyeler zeigt den französischen Künstler Balthus. Wer in den letzten Jahren die Feuilletons gelesen hat, wird jetzt kurz nach Luft schnappen. 2000 hatte das Museum Folkwang in Essen eine Ausstellung mit Polaroids des Künstlers abgesagt.

Grund: Man befürchtete einen öffentlichen Shitstorm. Die Bilder zeigen das Mädchen Anna Wahli, das über Jahre hinweg von Balthus abgelichtet wurde. Wahli war zu Beginn der Aufnahmen acht Jahre alt, am Ende war sie 16. Balthus war über 80 und hat sie bei den Foto-Sessions stets sorgsam arrangiert. Oft war sie halbnackt.

17 Jahre später war Balthus wieder in den Schlagzeilen. Es ging um das Bild «Thérèse rêvant» im New Yorker MoMA, das ein junges Mädchen auf einem Stuhl zeigt, ein Bein hochgehoben, den Blick auf ihre weisse Unterhose freigelegt. Diese Darstellung sexualisiere ein Kind, meinten Kritiker und forderten das Museum auf, die träumende Therese abzuhängen oder zumindest auf den lüsternen Inhalt hinzuweisen.

Mitten ins Spannungsfeld geworfen

In diesem Spannungsfeld also hat die Fondation Beyeler jetzt eine grosse Schau des 2001 verstorbenen Künstlers konzipiert. Im Fokus soll natürlich nicht seine Umstrittenheit, sondern die Grösse dieses Künstlers stehen: Er sei einer der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts, meinte Direktor Sam Keller zur «NZZ am Sonntag». Die Besucher sollen die Möglichkeit bekommen, sich ein eigenes Urteil bilden zu können. Ein Urteil, das bei vielen allerdings bereits vorgefasst sein wird: Balthus, der Mädchenmaler.

Die Fondation Beyeler tut in dieser heiklen Situation das, was sie am besten kann: ihren Job. 40 Werke sind ausgestellt, davon gut die Hälfte mit angezogenen Sujets, und bei weitem nicht alles junge Mädchen. Man will dem Publikum die volle Breite des Künstlers zugänglich machen. «Schaut euch die Bilder genau an», sagt Kurator Raphaël Bouvier, «da passiert auch ganz viel anderes.» Und Co-Kuratorin Michiko Kono ergänzt: «Wir wollen ihn nicht heiligsprechen. Es ist verständlich, dass man beim Betrachten seiner Bilder Unbehagen empfindet.»

Der selbst ernannte Graf

Die Ausstellung bewegt sich klassisch entlang von Balthus’ Biografie. Der Künstler, der 1908 als Balthasar Klossowski in Paris auf die Welt kam, wird mit einem schmucken Selbstporträt eingeführt, auf dem er selbstbewusst mit Katze posiert. Bereits hier zeichnet ihn eine latente Affektiertheit aus, die immer wieder in seinen Bildern präsent ist.

Balthus wurde in ein künstlerisches Umfeld geboren, sein Vater war Kunsthistoriker, seine Mutter Malerin, sein älterer Bruder Pierre wurde Schriftsteller und Maler. Niemand Geringerer als Rainer Maria Rilke gab Balthasar den Namen Balthus.

Paris bleibt der Mittelpunkt

Paris bleibt lange Zeit Lebensmittelpunkt. Die beiden Weltkriege zwingen Balthus aber auf Wanderschaft. Er lebt mal am Genfersee, mal in den Savoyen, dann finden er und seine erste Frau, Antoinette von Wattenwyl, Zuflucht in Bern und Fribourg. Nach dem Krieg kehrt Balthus alleine nach Paris zurück. 1953 bezieht er das Château Chassy im Burgund und nennt sich fortan Graf Klossowski de Rola.

In den Sechzigerjahren wirkt er als Direktor der Académie de France in Rom. 1977 bezieht er mit seiner zweiten Frau Setsuko ein riesiges Chalet im waadtländischen Rossinière, wo er 2001 mit fast 93 Jahren stirbt.

Stupende Technik, latente Erotik

Bunte Wände akzentuieren das Talent des Autodidakten, der ein grandioser Maler war, in seiner an der Renaissancemalerei geschulten Technik ein Solitär in seiner Zeit. Das ist deshalb von Bedeutung, weil gerade die Schönheit dieser Malerei zu ihrer Ambivalenz und Unfassbarkeit beiträgt. Farbgebung, Lichtführung, Raumkonzeption sind meister-, die Motive oft zweifelhaft.

Kurator Bouvier betont, dass es sich bei diesen Mädchen keineswegs um Kinder, sondern Adoleszente handle. Aber gerade die berühmt-berüchtigte Bildserie mit «Thérèse» strotzt nur so vor latenter Erotik. Der Maler zeigt sie kaum explizit, dafür wirkt sie im Verborgenen um so mächtiger.

Das skandalöseste Bild fehlt

Balthus’ skandalösestes Bild, «La Leçon de guitare», fehlt in der Schau. Dafür sind die beiden «Passages» da, zweifelsohne die Höhepunkte in seinem Schaffen. In ihnen kommt seine Meisterschaft im Entwerfen von rätselhaften Arrangements zum Leuchten. Wenige Landschaftsbilder, Stillleben und Auftragsporträts komplementieren den Rundgang, dessen Besuch den Ruf des «Mädchenmalers» zumindest teilweise revidieren kann.

Das MoMA lehnte die Entfernung der träumenden Thérèse übrigens ab. «Momente wie dieser bieten eine Möglichkeit für Konversation», sagten sie in einer Stellungnahme. Eine Konversation, die die Museen allerdings immer wieder anregen müssen. Die Fondation Beyeler ist darauf vorbereitet: Kunstvermittler werden vor Ort Auskunft geben, es gibt ein üppiges Vermittlungsangebot und sogar eine Kommentarwand. Die wird auf keinen Fall leer bleiben.

Balthus 2. September bis 1. Januar 2019. Fondation Beyeler. Riehen.