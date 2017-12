Es sei gerade «ruhig» sagen sie am Infostand des Taizé-Treffens in der Schalterhalle am Bahnhof SBB. Ruhig, das heisst, es stehen nur jeweils drei, vier Pilger da und wollen wissen, wie sie ins Joggeli kommen. Oder nach Sissach. Oder nach Lörrach. Oder in irgendeine der anderen Gastgemeinden des christlichen Treffens.

20'000 Menschen sind angereist, um die nächsten Tage in Basel gemeinsam zu beten und zu singen. Heute Donnerstag war der Tag der Ankunft. Eigentlich passend, die vorwiegend jungen Menschen treffen in Basel am 28. Dezember ein, dem «Tag der Unschuldigen Kinder».

Die meisten sind mit Bussen angereist und haben darum den Weg in die St. Jakobshalle gefunden, wo einer der drei Ankunftspunkte steht. In Lörrach und in St. Louis sind die anderen. Aber jene, vor allem Österreicher und Deutsche, die mit dem Zug individuell ankommen, brauchen hin und wieder Hilfe. Und darum stehen die Helfer mit ihrem gelben Schild in der Bahnhofshalle.