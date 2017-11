Vernissagen, Konzerte, Lesungen

Vier Stunden davor: Werner von Mutzenbecher sitzt im Grand Café Huguenin und rührt Zucker in seinen Milchkaffee. Er sagt: «Du darfst alles schreiben. Nur nichts von diesem ‹Er rührt Zucker in seinen Kaffee und nimmt einen Schluck›. Das finde ich dermassen doof.»

Man lacht und er lacht und es geht gleich weiter, so wie es immer gleich weiter geht, wenn Werner von Mutzenbecher einmal angefangen hat. Das hat er bereits vor einer Weile und ein Ende ist nicht in Sicht. Von Mutzenbecher kann drum eines ganz grandios: erzählen. Das Haus seiner Gedanken ist sperrangelweit offen und er führt hindurch: Treppe rauf, Treppe runter, kurz in den Keller, dann in den Garten, dann wieder die Treppe hoch, dann zack! Sprung in den Garten zurück.

Er hat viel zu erzählen: Werner von Mutzenbecher ist 80 Jahre alt und einer der umtriebigsten Künstler der Stadt. Man trifft ihn an Vernissagen, Konzerten, Lesungen.

Förderband, Rio Bar, Kunstdozent

Wie denkt dieser Mann, der so feingliedrig und scharfsinnig vor seinem Milchkaffee sitzt und weiss, wie das wirkt und weiss, wie sich die Journalistin gerade seine Geschichte zusammenschustert, mit Milchkaffee und allem, und wie blöd das doch irgendwie ist, oder nicht? Wie sieht er die Welt, diese Basler Welt, in der er sich seit Jahrzehnten bewegt, mal als Interimsleiter der Kunsthalle, mal als Päckchensortierer bei der Post, drei Uhr morgens am Förderband, man kann sich kaum noch auf den Beinen halten? Mal als Student der Gewerbeschule, spätnachts in der Riobar versumpfend? Als Lehrer der Schule für Gestaltung, seine Studenten raus aufs Feld scheuchend: Macht was ihr wollt, diskutiert, notiert, aquarelliert sogar wenn es sein muss!

Das alles fragt man sich und findet die letztgültige Antwort erst im stillen Lesesaal, aber da ist man jetzt noch nicht. Also her mit dem Konkreten: Werner von Mutzenbecher ist 1937 geboren. In Frankfurt am Main, um zehn Uhr abends. Ein Nachtmensch, das sagt er selbst, so erklärt er sich seine schweren Morgen und wachen Nächte. Der Vater fällt im Krieg, die Mutter, eine Schweizer Musikerin, geht mit den zwei Söhnen erst nach Berlin, dann nach Basel, Riehen, zu ihren Eltern zurück. Sie kommen 1942 am Badischen Bahnhof an. Das Bild vergisst er nicht: So viele Menschen, und jedem schauen sie in den Mund. Alles in Ordnung, willkommen zu Hause. Werner wächst in Riehen auf, behütet, schön. Seine Grosseltern wollen keine Dorfjugend für ihn, also wird er in die Stadt aufs Humanistische Gymnasium geschickt.

Hier verbringt er seine Jugend träumend. Während die anderen in die Pfadi gehen und schreiend im Wald rumrennen ist Werner zwar auch im Wald, aber alleine. Er wartet auf die Nymphen. So sagt er das: «Ich wartete auf die Nymphen, die ich hinter jedem Baum erhoffte.»

Er beginnt früh zu malen, Arnold Böcklin ist sein Lieblingsmaler. In dessen Welten träumt er sich, nicht eskapistisch, er weiss einfach, was ihm gefällt. Später studiert er ein paar Semester Philosophie und Germanistik und wechselt dann in die Gewerbeschule: Zeichnen und Malen.

«Gell, du redest mir einfach rein, wenn du eine Frage hast?» Ein zweiter Kaffee wird bestellt, nicht für ihn, er hatte schon genug. «Aber für dich! Und ein Gipfeli, die Gipfeli hier sind super, nicht so süss wie sonst überall.» Das Gipfeli kommt, die Geschichte geht weiter.

Autor, Filmemacher, Maler

1959 fährt von Mutzenbecher nach Paris und verliebt sich. Zwei Jahre später heiratet er sie, eine Französin, sechs Jahre jünger. Die beiden kriegen zwei Töchter, viel später kommt, mit einer anderen Frau, noch eine dritte dazu. Ein Leben mit vielen Frauen, die Nymphen sind gefunden.

Und die Kunst? Die verändert sich mit ihm, ist mal malerisch, dann streng geometrisch, dann filmisch, dann Text. Werner von Mutzenbecher ist Autor, Filmemacher, Zeichner und Maler. Er macht Kunst am Bau für das Felix Platter-Spital, für die Steinenberg-Unterführung, für das Anatomische Institut der Uni Basel.

1977 leitet er zusammen mit Maria Netter ad interim die Kunsthalle Basel. Er hat Lehraufträge an der Schule für Gestaltung Basel, von 1987 bis 2000 ist er Leiter der Fachklasse für freies bildnerisches Gestalten. Dazu etliche Ausstellungen, Filmvorführungen, Podien, Lehrstunden. Ein Leben, in dem zwanzig normalsterbliche Leben Platz haben.

Venedig, Kassel, Basel

In die Ferien gefahren ist Werner von Mutzenbecher dieses Jahr nur für ein paar Tage: einmal nach Kassel und einmal nach Venedig. An die Documenta und die Biennale. «Dieses Jahr ist so schnell vorbei, dass ich kaum nachgekommen bin.» Es gab viel zu tun: Ausstellungen, Veranstaltungen, ein Buchprojekt. Werner von Mutzenbecher ist überall, auch mit 80. Wer sich in seinem Umfeld umhört, kriegt zu hören: Der ist famos. Und während er so hier sitzt und seine Räume ausbreitet, ahnt man wieso. Wer so erzählt, dem hört man gerne zu.

Wer so erzählt, hallt lange nach. Das hat Werner von Mutzenbecher begriffen. Und man selbst begreift es auch, spätestens vier Stunden später, im Lesesaal. «Ohne Gehäuse», steht da, «ist Unsterblichkeit / und Ewigkeit / ein Wort.»

PS: Für die, die sich wundern: Ja, Werner von Mutzenbecher ist verwandt mit Joel, dem Komiker. Dieser ist sein Enkel.