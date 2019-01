1982 besucht der junge Journalist und Musiker Markus Ganz das Festival für digitale Kunst Ars Electronica in Linz um für den Tagesanzeiger darüber zu berichten. In der Jury für den grossen Preis fällt ihm eine energische Frau auf: Betha Sarasin, Künstlerin, Wahlbaslerin, sprühend vor Energie. Die beiden kommen ins Gespräch. Sie bevorzuge organischere elektronische Musik!, ruft sie aus. «Kann ich dir geben», sagt Ganz. Sie sagt: «Zack, mache mer.»

Freude am pompösen Auftritt

Das 1988 erschienene Buch ist ein Schlüsselwerk, wenn es darum geht, diese Freundschaft, vor allem aber diese Künstlerin zu verstehen. Betha Sarasin ist 1930 in Aarau geboren, da heisst sie noch Baumberger und verkleidet sich gern, inspiriert von ihrer Mutter, die im St. Moritz der 20er Jahre in der Modeszene unterwegs war. Die kleine Beth übernimmt von ihrer Mutter die Freude am pompösen Auftritt – und am künstlerischen Ausdruck.

Nach ihrem Schulabschluss zieht Beth nach Basel, wo sie an der Kunstgewerbschule studiert und Illustratorin wird. Die folgenden Jahre arbeitet sie für Luftfahrt-, Post- und Liegenschaftskonzerne. Mit 21 heiratet sie den Radiojournalisten Peter Wyss. Mit ihm öffnet sich Betha ein erster Zugang zur künstlerischen Avantgarde, in der sie sich sofort zuhause fühlt. Sie arbeitet auch als Modereporterin für verschiedene Zeitschriften in Rom und Florenz. Noch ist sie ganz die Dienstleisterin, die Arbeiten ausführt und nicht aus sich heraus entwickelt.

Das ändert sich, als Betha 1957 Teff Sarasin kennenlernt. Ein Spross der wohlhabenden Basler Unternehmerfamilie, der als Architekt und Bildhauer arbeitet. Zwischen den beiden entspinnt sich eine innige und künstlerisch kreative Liebesbeziehung. Das Paar heiratet 1961 und arbeitet fortan gemeinsam an Projekten. Betha gestaltet die Innenräume, die ihr Ehemann konzipiert, sie entwirft Kirchenscheiben für Sakralbauten und Kunstwerke, die in Museen, Galerien und Banken hängen.

In Venedig legt sich das Paar einen Zweitwohnsitz zu, Betha beginnt mit Muranoglas zu arbeiten, designt mit Teff Glaselemente für Grossleuchter und schafft eigenwillige Glasskulpturen. Glas sagt ihr zu, es enthüllt Verborgenes, schafft Klarheit und eine Transzendenz, die sich in ihrem Werk immer wieder bemerkbar macht. Betha Sarasin will hinter die Strukturen blicken - hinter jene Strukturen, die um sie herum bestehen, zu denen sie sich nicht zugehörig fühlt. Sie hat eine Faszination für den Würfel, für geometrische Gesetzmässigkeiten, für Ordnung, die die sie immer wieder bricht, umdeutet, unterwandert. In den Siebzigerjahren schreibt sie: