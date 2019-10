Der Auftritt werde im nächsten Jahr nachgeholt, schrieb LiteraturBasel am Donnerstag in einem Communiqué. Der genaue Termin werde so bald wie möglich bekanntgegeben.

Die BuchBasel findet vom 8. bis 10. November statt. Neben Auftritten der Nobelpreisträgerin Herta Müller oder der mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichneten Autoren Navid Kermani, Carolin Emcke und Liao Yiwu, wird am letzten Festivaltag der Schweizer Buchpreis verliehen.