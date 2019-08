An einem typischen Mittwochnachmittag ist viel los auf dem Vorplatz des Basler Zolli. Autos kreisen auf der Suche nach einem freien Feld auf dem Parkplatz, Fussgänger strömen vom Bahnhof her zum Haupteingang, Familien aus der ganzen Umgebung kommen in die Stadt. Viele wollen eine der beliebten Fütterungen beobachten – sei es diejenige der Pelikane oder die der Seelöwen. Keiner der Besucher käme auf die Idee, die toten Fische zu bemitleiden, die von den Tieren verschlungen werden.

Zu gross ist der Spass, dabei zuzusehen, wie die Hälse der Seelöwen sich in die Luft strecken und wie die Fische unter Applaus darin verschwinden.

Auch der 4. August 1819 ist ein Mittwoch. Auch an diesem Tag strömen die Basler an den Ort, an dem sich 200 Jahre später der Zolli-Parkplatz befinden wird. Gemäss Erzählungen sind 20 000 Personen vor Ort – die Stadt Basel zählt zu dieser Zeit rund 18 000 Einwohner. Gefüttert werden aber keine Seelöwen, sondern die Schaulust der Anwesenden: Sie verfolgen an diesem Mittwoch beim «Kopfabheini» die letzte Hinrichtung der Stadt Basel.

Das üble Quartett wollte sogar den Pulverturm sprengen

Rund sieben Jahre vor ihrer Hinrichtung beginnen die vier Verurteilten, in der Region ihr Unwesen zu treiben. Ferdinand Deisler von Inzlingen, Jakob Föller von Sonderach, Josef Studer von Oberhagenthal und Anführer Xaver Herrmann von Colmar haben «eine wahre Räuber-Bande gebildet» und versetzen «auf alle nur ersinnliche Art, vorzüglich die Bewohner der hiesigen Stadt, und dann auch wieder in den benachbarten Gemeinden des Kantons, in Schrecken und Schaden ...» – das lässt sich einem Kantonsblatt aus dem Jahr 1819 entnehmen.

Die Basler Obrigkeit versucht lange Zeit, die Diebe zu schnappen. Den Männern werden diverse Verbrechen vorgeworfen: Mord, Strassenraub, Brandstiftung, Kirchenplünderung, gewaltsame Diebstähle aller Art, Postkutschenüberfälle sowie die versuchte Sprengung des obrigkeitlichen Pulverturms.

Der Diebstahl sei ihre tägliche Arbeit, keine Tür sei gut genug verschlossen, kein eisernes Gitter so hart, dass es die Bande nicht «mit ihren Diebs-Schlüsseln oder Brech-Eisen» öffnen könnte.

Die Mitglieder der Bande werden zwischen dem 4. Juli 1817 und dem 11. März 1818 gefasst. « ...durch Zufall, und zwar durch eine von Herrmann und Föller auf der Hägenheimer Strasse angegriffene und beraubte Weibsperson», die Herrmann später als einen der Diebe identifiziert, heisst es im Kantonsblatt. Wie Valentin Lötscher 1969 in «Der Henker von Basel» schreibt, werden Verdächtige oft gefoltert, bis es zu Geständnissen kommt. Wenn der Verdächtige nicht bereits durch das blosse Vorstellen des Scharfrichters gesteht, wird er an einem um die Handgelenke gewickelten Seil aufgezogen.

An seinen Beinen hängen dabei Gewichte. Bei Frauen und leichteren Verbrechen wird die Daumenschraube angewendet. Weitere beliebte Foltermethoden sind die Wanne, der spanische Stiefel oder die Krone – ein um die Stirn gewickeltes Seil. Ob eine dieser Methoden bei der Räuberbande zum Einsatz kommt, ist unklar. Die Männer zeigen sich jedoch geständig: «Im Ganzen sind Einhundert und Ein Verbrechen eingestanden worden», heisst es im Kantonsblatt.

Der Strafprozess gegen die Räuberbande wird ohne gesetzliche Grundlage durchgeführt: Ab 1799 gilt in Basel zwar das «Helvetische Peinliche Gesetzbuch», es verliert aber schon während der Mediation wieder seine Geltung. Erst 1921 wird das Basler Kriminalgesetzbuch erlassen. Am 14. Juli 1918 werden die Diebe trotzdem verurteilt. Hermann, Deisler und Föller sollen «zu wohlverdienter Strafe, und anderen Bösewichten zum Schrecken, durch das Schwert vom Leben zum Tod gebracht» werden.

Drei sollen sterben – der Helfer muss «nur» zusehen

Obwohl die drei Männer die Todesstrafe erhalten, hätte es sie noch schlimmer treffen können. Das Erhängen wird 1819 kaum noch praktiziert. Diese Strafe gilt als schmachvollste Art der Hinrichtung. Juden werden sogar an den Füssen an den Galgen gehängt und mehrere Tage hängen gelassen, was zu einem langsamen Tod führt. Die Enthauptung durch das Schwert gilt als weniger erniedrigend und milder.

Doch auch wenn das Enthaupten als vergleichsweise milde Strafe gilt, kann sie zu einem langwierigen Tod führen. Das Enthaupten fordert vom Scharfrichter Konzentration, Kraft und Geschick: Nicht selten wird von «Fehlleistungen» erzählt, bei denen auch nach mehreren Streichen kein Kopf rollt. 1634 beispielsweise wird ein Scharfrichter abgesetzt, nachdem es ihm auch beim zweiten Anlauf nicht gelungen war, eine Kindsmörderin zu enthaupten. Über den Basler Scharfrichter Martin Mengis (siehe Text rechts) wird erzählt, er übe das Köpfen zu Hause an Attrappen.