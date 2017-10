Samples nach Stimmung

Die Frauen am Nebentisch lachen laut auf. Die Kellnerin stösst fast mit einem Passanten zusammen, der Kaffeelöffel klappert auf ihrem Serviertablett gegen die Tasse. Ein Auto stottert um die Ecke. Ob Nüesch für seine Musik auch selber solche Geräusche aufnimmt? «Das würde ich sehr gerne machen, aber mir fehlt noch ein richtig professionelles Aufnahmegerät», sagt er und lächelt. «Ich suche Samples und Klänge, die zu den Stimmungen und Emotionen passen, die ich ausdrücken will und dann setze ich sie zusammen.» Häufig nehme er Samples von alten Schallplatten. «Die Platten suche ich mir zusammen, indem ich zum Beispiel bei Hausräumungen nachfrage, ob ich welche mitnehmen darf», erklärt Nüesch. «Am liebsten verwende ich Psychedelic- und Krautrock-, Jazz- oder Funk-Platten, die ich auch selber gerne höre.»

Die Liebe zur Musik kommt bei ihm nicht von ungefähr. «Mein Vater liebt Musik ebenfalls, und wenn wir früher irgendwo hingefahren sind, hat er im Auto immer laut seine Songs abgespielt», lacht Nüesch. «Ein zweiter Einfluss waren Videospiele. Schon früh faszinierten sie mich – und einige Soundtracks von Super-Nintendo-Games sind einfach genial.» Beim neusten Audio-Dope-Release «Instant Noodle Soup» seien einige davon als Samples zu hören. «Ich war schon immer gern am Computer. Mit Programmen ein Resultat zu erzielen, etwas zu kreieren, hat mir gefallen.» Irgendwann habe er dann ein Musikprogramm in die Hände bekommen und so mit eigenen Songs angefangen. «Es war eigentlich totaler Zufall. Wenn ich damals ein Filmschnittprogramm erwischt hätte, wäre ich heute vielleicht angehender Regisseur.»

Back to Bands

«So wie andere Tagebuch schreiben, mache ich meine Songs am Computer. Ich flüstere meine Erlebnisse in das Kischtli und das übersetzt es dann in Musik.» Alles basiere auf persönlichen Erfahrungen. «Ich mache Musik in erster Linie für mich. Wenn sie bei anderen gut ankommt, freut mich das, aber ich denke beim Produzieren nicht an ein Publikum.»

Diese Haltung hat Nüesch auch beibehalten, als der deutsche Rap-Star Samy Deluxe seine Koproduktion mit Slampoet Laurin Buser entdeckte und als EP herausbrachte. «Das war natürlich grossartig für Laurin. Wenn ich auf diesen Hip-Hop-Zug hätte aufspringen wollen, wäre das eine gute Chance gewesen, aber ich habe nicht nachgepackt.» Für ihn sei das so stimmig. «Man muss aufpassen, dass man sich treu bleibt und nicht nur macht, was den Leuten gefällt. Sonst wird der Druck zu gross.» Dennoch habe ihm dieser Erfolg gezeigt, dass seine Musik auch ausserhalb der Schweiz funktioniere.

Eine Zeitung knistert unter dem Arm eines älteren Herren, die Kaffeemaschine zischt, eine Tramklingel schrillt. Sind solche Geräusche, elektronisch verzerrt, die Musik der Zukunft? Nüesch sagt: «Ich glaube, man kommt langsam wieder zurück zu Bands und Instrumenten. Zehn Jahre lang hat der elektronische Sound dominiert, aber man merkt auch, dass das live schnell eintönig werden kann.»

Aus diesem Grund arbeite er seit knapp einem Jahr bei seinen Auftritten mit einem Schlagzeuger. «Diese Hybridform ist eine tolle Ergänzung zu meinem Sound, der ja auch von speziellen Rhythmen geleitet ist. Diese finden mehr Beachtung, wenn jemand sie live spielt.»

Auch andere Entwicklungen stellt Mischa Nüesch bei seiner Musik fest. «Mein erster Release, meine Maturarbeit, war noch eher Hip-Hop-orientiert. Dann kam 2012 der Einfluss von London dazu.»

Einen spannenden Querschnitt durch das bisherige Schaffen von Audio Dope wird sein erstes Album bieten, welches 2018 herauskommt. «Ich freue mich schon riesig. Es ist zu 99 Prozent fertig und alles steht in den Startlöchern», sagt Nüesch und fügt hinzu: «Das Album fasst vieles aus der Vergangenheit zusammen, aber gibt auch einen scheuen Einblick in die musikalische Zukunft.»

Und der Pop-Preis? «Der würde dazu führen, dass Dinge, von denen ich träume, konkreter werden.»