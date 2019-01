Den Dreikönigstag erlebt er in der Schweiz: Benjamin Keys stieg vor zwei Wochen in Los Angeles in den Flieger und kehrte dahin zurück, wo man ihn noch als Benjamin Leuenberger kennt: Basel. Weihnachten, Wiedersehen mit der Familie, mit Freunden, sein 28. Geburtstag – alles gute Gründe für die Heimkehr. Hinzu kommt eine bürokratische Angelegenheit: Leuenberger muss auf sein Künstler-Visum warten, das ihm weitere Jahre Arbeit und Aufenthalt in den USA ermöglicht.

Drei Könige waren es auch, die ihn vor drei Jahren in die Stadt der Stars gelockt haben: Prince, Michael Jackson, Stevie Wonder. Das sind die Helden, deren Musik er liebt. Und das sind die Könige, deren R&B und Pop in Los Angeles unablässig am Radio und an Konzerten gespielt wird. Wer wie Leuenberger in Kalifornien von der Musik leben will, muss ihre Songs intus haben. Denn sie gehören zum Standardrepertoire, das es an einer Hochzeit, an einer Firmenparty abzurufen gilt.

Das merkte er rasch, als er in L.A. ankam, um sich am Musicians Institute weiterzubilden und in der Szene Fuss zu fassen. «Was im Jazz ‹Autumn Leaves›, ist in L.A. ‹Superstition›: ein Standard, den jeder draufhaben muss, wenn er an Gigs rankommen will», sagt Leuenberger bei einem Kaffee.