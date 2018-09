Am Sonntagabend wollte ein fünfjähriges Mädchen in Begleitung ihrer Mutter und ihrem Bruder die Voltastrasse am Lothringerplatz überqueren. Als sie sich auf dem Fussgängerstreifen befand, wurde sie von einem Velofahrer, der aus dem Kreisverkehr durch die Voltastrasse in Richtung Elsässerstrasse fuhr, angefahren.

Das Mädchen stürzte und wurde verletzt. Als der Radfahrer bemerkte, dass die Polizei verständigt wurde, ergriff er mit seinem Rennrad schlagartig die Flucht.

Der Mann hatte eine Glatze. Beim Fahrrad handelt es sich um ein gelb/rotes Rennrad, welches eine silberne Kette unter dem Sattel hatte, vermutlich ein Fahrradschloss.





Aktuelle Polizeibilder: