Nach einem Überfall auf eine Bank in Riehen am Mittwochnachmittag hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das betroffene Einkaufszentrum in Riehen wurde von Polizisten umstellt.

«Kurz vor 16 Uhr hat ein bewaffneter Täter die Kantonalbank im Zentrum Rauracher betreten und die dortigen Angestellten bedroht», sagte Peter Gill, Sprecher der Basler Staatsanwaltschaft, noch vor Ort. Das habe den Bankalarm ausgelöst. «Polizei und Grenzwacht haben den Einzeltäter anschliessend überwältigen können», so Gill. Die Behörden hätten anschliessend die umliegenden Läden geschlossen. Verletzte habe es keine gegeben.