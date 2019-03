Wind und Wetter, das gab es am Sonntag vor dem Morgestraich in Basel nämlich zur Genüge. Für die Cliquen kein schöner Moment, wenn die Windböen durch die Stadt fegen – schliesslich befinden sich deren Laternen auf beweglichen Untersätzen oder Schultern von Menschen. Je nach Stärke des Windstosses kann das für das Kunstwerk durchaus Folgen haben. Das Fasnachtswetter verheisst entsprechend noch mehr Wind .

Ein erstes Wetterunglück gab es schon für die Basler Rolli: Ihre Laterne wurde von Sturmtief «Eberhard» schon ein erstes Mal zu Fall gebracht. Das hinderte die Clique aber nicht daran, gleich zu handeln – und den «Schranz» in der Laterne sofort zu flicken.

Doch am Ladäärne-Ypfyffe, das traditionell am Sonntagabend stattfindet, war die Stimmung trotz wechselhaften Wetters gut. Schliesslich dauert es nur noch wenige Stunden bis zum Morgestraich. Und so lange es nicht gerade hagelt oder Extremitäten abzufrieren drohen, ist das dem richtigen Basler Fasnächtler ziemlich egal.

Dennoch: Ein bisschen Anspannung herrschte durchaus. Im vergangenen Jahr war es am Morgestraich bitter kalt. Mildere Temperaturen würden den Genuss dieses Jahr durchaus steigern. Der Stimmung am Sonntagabend tat das aber keinen Abbruch: Viele Passanten säumten den Weg der einpfeifenden Cliquen und Stammvereine, auch wenn sich viele nach einiger Zeit wieder ins Trockene verzogen.