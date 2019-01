09:50 Abfahrt mit Polizei-Oldtimer-Mannschaftswagen zum Wild Maa-Horst

10:30 Start zur Talfahrt des Wilde Maa (Zeit abhängig von der Wasserführung des Rheins)

11:00 Landung des Flosses beim Kleinen Klingental

11:05 Tanz vor Vorsitzender Meister zum Greifen Raymond Schmid vor dem Kleinen Klingental

11:15 Tanz vor Hären-Vorgesetzter Fritz Jenny, Oberer Rheinweg 57

11:20 Tanz vor Hären-Meister René Thoma vor dem Haus «zum Roten Schneck», Oberer Rheinweg 69

11:25 Tanz vor Rebhaus-Meister Peter Stalder vor dem Restaurant Fischerstube, Rheingasse 45

11:30 Tanz vor Greifen-Statthalter Stefan Ospel vor dem Hotel Krafft, Rheingasse 12

11:35 Tanz vor General-Managerin Sorell-Hotel-Merian Petra Emmel auf der Café Spitz-Terrasse

11:55 Abmarsch vor dem Sorell-Hotel Merian zum Tanz auf der Mittleren Brücke

12:00 Tänze vor 3E-Spielchef Andreas Lehr auf der Mittleren Brücke beim Käppelijoch

12:10 Tanz vor Rebhaus-Vorgesetzter Dr. Samuel Müller, vor dem Restaurant Sonne, Rheingasse 25

12:15 Tanz vor Greifen-Vorgesetzter Roland Frank im Hof Lindenberg 12

12:20 Tanz vor Greifen-Vorgesetzter Tobias Leimbacher vor der Theodorskirche

12:25 Einzug ins Bürgerliche Waisenhaus (nicht öffentlich) und Tanz vor Waisenvater Uli Hammler

13:10 Tanz im Bürgerlichen Waisenhaus und Abmarsch

13:15 Tanz vor Rebhaus-Vorgesetzter Daniel Löw vor dem Restaurant zum Rebhaus, Riehentorstrasse 11

13:20 Tanz vor Greifen-Vorgesetzter Stefan Bruderer vor dem Restaurant Riehentorhalle, Rebgasse 64

13:30 Tanz vor 3E-Horstverwalter Michael Fischer vor der Clarakirche

13:40 Tanz vor Hären-Vorgesetzter Dr. Davide Donati vor dem Claraposten, Clarastrasse 38

13:45 Tanz vor Hären-Vorgesetzter Thomas Locher vor dem Kongresszentrum Basel, Messeplatz 21

14:45 Auftritt der Spieltambouren auf der Bühne am Gryffe-Mähli

14:50 Ueli-Kollekte am Gryffe-Mähli

15:00 Einzug der drei Ehrenzeichen und Tänze am Gryffe-Mähli im Festsaal San Francisco

15:25 Tanz vor Alt-Rebhaus-Meister Niggi Schoellkopf vor dem Kongresszentrum Basel, Messeplatz 21

15:35 Tanz vor zwei Überraschungsgästen auf dem Messeplatz unter dem «Fenster zum Himmel»

15:50 Abfahrt mit Polizei-Oldtimer-Mannschaftswagen beim Messeplatz Brunnen

16:00 Ankunft mit Polizei-Oldtimer im Hirzbrunnen, Bäumlihofstrasse 136

16:10 Tanz vor Hären-Vorgesetzter Kurt Wietlisbach, Bäumlihofstrasse 136

16:15 Tanz vor Hären-Vorgesetzter René Wegmüller, Bäumlihofstrasse 145

16:20 Tanz vor dem 3E-Verwalter Stephan Rosch, Hirzbrunnenstrasse 88

16:25 Tanz vor Alt-Rebhaus-Meister Dr. Rudolf Grüninger vor dem Claraspital, Kleinriehenstrasse 30

16:55 Reverenz und Tanz vor Claraspital-Direktor Peter Eichenberger vor dem Claraspital, Kleinriehenstrasse 30

17:05 Tanz vor Rebhaus-Vorgesetzter Hans Imbach, Hermann Albrechstrasse 6

17:10 Tanz vor Rebhaus-Statthalter Dr. Alexander Sarasin vor dem St. Elisabethenheim, Allmendstrasse 40

17:40 Reverenz und Abfahrt mit Polizei-Oldtimer-Mannschaftswagen via Riehenstrasse

17:55 Ankunft mit Polizei-Oldtimer am Claraplatz vor dem Restaurant Volkshaus

18:05 Tanz vor Hären-Statthalter Rolf Jeger im Hof Alterszentrum zum Lamm

18:10 Tanz vor Greifen-Vorgesetzter Balz Herter vor dem Sorell-Hotel Merian

18:55 Tanz vor Buebegeneral Roland Häuselmann und seinen Stäggeladärne-Buebe vor dem Sorell-Hotel Merian

19:00 Abmarsch mit der Fasnachtsgesellschaft Olympia via Untere Rheingasse › Webergasse › Kasernenstrasse › Klybeckstrasse

19:15 Tanz im Restaurant Parterre

19:35 Abmarsch via Klybeckstrasse › Untere Rebgasse › Claraplatz

19:45 Tanz vor den Rudermännern vom Wild Maa Floss vor dem Restaurant zum Schiefen Eck

19:50 Abmarsch via Greifengasse › Utengasse

19:55 Tanz vor den Stängelimännern vom Wild Maa Floss vor dem Restaurant Schafeck

20:00 Abmarsch via Utengasse › Schafgässlein › Rheingasse

20:05 Tanz im Restaurant Fischerstube

20:30 Abmarsch via Rheingasse ›Lindenberg › Utengasse › Schafgässlein

20:40 Tanz im Restaurant Volkshaus

21:05 Abmarsch via Clarastrasse › Hammerstrasse

21:20 Tanz im Restaurant Hahn (nur Spiel)

21:25 Tanz im Restaurant Rheinfelderhof

21:50 Abmarsch via Hammerstrasse › Clarastrasse › Claraplatz › Rebgasse

22:05 Tänze im Restaurant und Saal zum Rebhaus (Gesellschaftspfleger)

22:35 Tanz vor dem Restaurant Rebhaus

22:40 Abmarsch zum Schlussgang via Lindenberg › Rheingasse

22:50 Tanz vor den drei Meister der Drei Ehrengesellschaften von Kleinbasel vor dem Sorell-Hotel Merian

23:00 Schlusstänze im Restaurant Café Spitz und Merian Saal

Was Sie nicht verpassen sollten

Die drei Kleinbasler Ehrengesellschaften (3E) empfehlen für einen stimmigen Beginn das Konzert des Chors im Silberbergsaal des Alterszentrum «zum Lamm» um 10 Uhr. Um 10.30 findet ab Solitudepark oder vom Schaffhauserrheinweg aus die Talfahrt des Wild Maa auf dem Rhein statt, mit Böllerschüssen und Landung beim Kleinen Klingental. Um 12 Uhr ist der Vogel Gryff beim Tanz auf der Mittleren Brücke zu sehen, wo das Gedränge aber gross ist.

Gute Sicht aufs Geschehen

Hier empfehlen die Ehrengesellschaften den Tanz um 13.30 Uhr vor der Clarakirche oder um 13.45 Uhr vor dem Kongresszentrum Basel am Messeplatz. Speziell für Kinder ist um 15.35 Uhr der Tanz auf dem Messeplatz unter dem «Fenster zum Himmel». Ebenfalls empfohlen wird der Abendumgang mit dem Stammverein Olympia, der ab 19 Uhr in der Rheingasse vor dem Sorell-Hotel Merian stattfindet.