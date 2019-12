Theater-Basel-Dirigentin Kristiina Poska: «Je mehr Dimensionen, desto besser»

Sie sind am Theater Basel Chefdirigentin für ein Jahr. Was kann man bewirken in so kurzer Zeit?

Kristiina Poska: Natürlich sind alle Fragen, die die zukünftige Planung betreffen, ausgeschlossen. So gesehen sind die Möglichkeiten natürlich begrenzt, aber darum geht es für mich auch nicht. Ich war bisher zurückhaltend beim Annehmen von Chefpositionen. Jetzt habe ich zum ersten Mal wirklich verantwortungsvolle Stellungen, zum einen hier in Basel für ein Jahr, zum anderen beim Sinfonieorchester Flandern. Ich wollte immer dahin kommen, Verantwortung zu übernehmen, aber die Bedingungen müssen stimmen für mich. Erst wenn man sich wohl fühlt und Lust auf eine Aufgabe hat, dann kann man gut arbeiten. In Basel konnte ich schon Strawinskys «Rake’s Progress» dirigieren. Und da habe ich mich verliebt in Basel, in diese Verbindung von geografischer Kleinheit und kultureller Grösse, eine Balance, die einfach zum Verlieben ist.

Sie dirigieren Puccinis «Bohème» und Brittens «Peter Grimes», zwei sehr unterschiedliche Stücke des 20. Jahrhunderts.

«Peter Grimes» ist ein Wunschstück von mir, das ich noch nie dirigiert habe. Die «Bohème» hingegen war damals mein erstes Operndirigat, aber ich habe sie seither nie mehr geleitet. Man sollte diese Partitur wirklich ernst nehmen. Das Stück ist allgemein zwar tragisch und endet traurig, aber es hat auch sehr viele komische Seiten. Das sind ganz normale Menschen mit ihren alltäglichen Sorgen, und die Musik bringt das sehr brillant zum Ausdruck. Natürlich werden die Gefühle ausgekostet, aber nicht, um möglichst extrem zu sein, sondern als Teil des realen Lebens.