Tanzperformance «Equality»: Spassiges Ringen um Gleichheit

Sind das Geräusche des «Star Wars»-Droiden R2D2, oder ist es nur ein vorgespultes Tonband? Schon die ersten Klänge packen die Schülerinnen und Schüler an diesem Mittwochmorgen. Dann treten die ausgebildete Balletttänzerin Laetitia Kohler und Benjamin Lindh Medin, der Wurzeln im Breakdance hat, auf. Bereits beim Gang in die Mitte der weissen Arena sind sie ineinander verknüllt. Wie eine akrobatische Schildkröte sieht das vierbeinige Wesen aus, das die beiden Profitänzer bilden. Arm an Bein, Bein an Arm. Dann transformiert sich das Tier – läuft mal in grossen Schritten wie ein Kamel und trippelt dann wie ein Dackel.

Die Frau trägt den Mann, der Mann trägt die Frau. In einem besonders schönen Moment wiegt Kohler den Kopf von Lindh Medin kraftvoll, aber bedacht in ihren Händen hin und her. Die Performer entdecken Gemeinsamkeiten: Sie leben beide seit genau zwei Jahren in Basel. Dass er aus Schweden und sie aus der Romandie kommt, ändert nichts. «Schweiz – Schweden. Das ist doch fast das Gleiche.» Auch dieselben Dinge mögen die Bühnen-Ichs, zum Beispiel «Brokkoli mit Mango».

Nichts soll von Musik und Performern ablenken

Die Schülerinnen und Schüler sitzen auf niedrigen Holzbänken um den weissen Kreis – je drei pro Bank. Erwachsene nehmen mit ausreichend Abstand auf Einzelhockern Platz. Die Bänke und ihre Anordnung bilden das auffallendste Bühnenelement.

Kohler und Lindh Medin wirken wie ein Abbild voneinander. Beide sind barfuss, haben ihre langen Haare zusammengebunden, tragen blaue Hosen, Oberteile mit bunten Streifen – nur deren Grundfarbe ist verschieden. Einrichtung und Kostümierung sind Programm: Nichts soll von der Musik und dem Performer-Duo selbst ablenken. Alles ist Ausdruck davon, dass die beiden um Gleichheit, Gleichwertigkeit, Gleichstellung ringen.