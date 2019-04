Am Nachmittag des 17. Novembers 2017 bebte die Erde in Pohang, Südkorea. Es war mit 5,5 auf der Richterskala das stärkste Beben seit Beginn der Messungen 1905. 135 Menschen wurden verletzt, 57'000 Gebäude waren beschädigt. 1700 Personen mussten in Notunterkünfte. Der volkswirtschaftliche Schaden belief sich auf 300 Millionen US-Dollar. Ein Schock für die Halbinsel, die keine Erschütterungen gewohnt ist.

Der Verdacht fiel rasch auf ein 4300-Meter tiefes, doppeltes Bohrloch, das die Katastrophe verursacht haben könnte. Es wurde im Rahmen eines Tiefen-Geothermie-Projektes gebohrt, wie es schon in Basel erprobt worden war: Wasser wird in den Untergrund gepumpt, erhitzt am heissen Gestein und steigt als Dampf wieder hinauf, der in Strom umgewandelt wird. Bevor das Kraftwerk funktioniert, muss das Gestein mit hohem Druck aufgebrochen und durchlässig gemacht werden. Mehrere solcher «Stimulierungen» fanden vor September 2017 statt.

Nach dem Beben ordnete die Regierung eine Untersuchung an. Dem Team mit internationalen Experten gehörte auch der ETH-Professor Domenico Giardini an. Am 20. März bestätigte das Gremium an einer grossen Medienkonferenz den Verdacht: Das Geothermie-Projekt hat das Erdbeben ausgelöst. Auf der Suche nach Verantwortlichen stiessen koreanische Medienschaffende rasch auf einen Schweizer Experten: Markus Häring. Derselbe, der das Deep Heat Mining Projekt in Basel geleitet hat.