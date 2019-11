Sterbende Fische, schlaflose Nächte und Kreislaufkollapse – «Klima-Stress» im Naturhistorischen Museum

Alle zwei Jahre lädt das Naturhistorische Museum Basel zum Vortragstag ein. Dieses Jahr im Zentrum: Klima-Stress. In Basel sorgte das Thema 2019 für ordentlich Schweiss auf der Stirn. Sterbende Fische, schlaflose Nächte und Kreislaufkollapse im Rhein sind nur drei Stichworte unter vielen. An der morgigen Vortragsreihe beleuchten zehn Experten das Thema aus der Sicht ihrer Fachgebiete. Die Einleitung übernimmt Ambros Hänggi unter dem Titel «Hysterie und Fakten». Der Schwarzbubenländer hat vor rund dreissig Jahren Biologie studiert und ist seit 2010 als Kurator im Naturhistorischen Museum tätig.

Ein Spinnenbiss zu Ehren der Wissenschaft

Für Hänggi ist der Klimawandel «ein Thema, zu dem vieles herumgeistert, was nicht Hand und Fuss hat». Damit solle aufgeräumt werden. Gerade auf digitalen Plattformen sei eine riesige Menge an Unwahrheiten anzutreffen. In den Medien werde die Hysterie zusätzlich gepusht, oft aufgrund von Unwissen. Dies erläutert der Biologe an einem Beispiel. Vor rund zehn Jahren sei die Spinne «Zoropsis» in unserer Region angekommen. In Deutschland hat ein regelrechter medialer Aufschrei gefolgt. Die «Zoropsis» wurde als hochgefährlich und blitzschnell zubeissend beschrieben. In der Schweiz haben sich die Medien besser informiert. So liess sich Hänggi damals mit einem Kollegen vor laufender Kamera im Fernsehen von besagter Spinne beissen. Sie wollten beweisen, dass die neu eingewanderte Spinne zwar beisst, aber keineswegs gefährlich ist.