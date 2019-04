Was die Mitarbeiter der Kroo Security AG derzeit beim Verkehrsdienst auf dem Basler Centralbahnplatz und der Markthallenkreuzung abbekommen, das lasse «tief blicken» und sage «viel aus über unsere heutige Gesellschaft», sagt Firmengründer Ofir Kroo. Er muss es wissen, bei ihm im Büro laufen alle Klagen zusammen. Und er stellt sich auch selbst auf die Kreuzung und hilft aus, wenn – wie diese Woche – Not am Mann ist.

Hauptsächlich aber ist er am Schlichten: Er hört sich die Klagen der Mitarbeiter an, die damit drohen, den Bettel hinzuschmeissen, «so was muss ich mir nicht länger gefallen lassen». Er lässt sich die Anrufe von Passanten durchstellen, die sich über das Verhalten des Security-Personals beklagen. Und er spricht mit Kunden – bei der aktuellen Grossbaustelle der Kanton und die BVB, die darauf pochen, dass die Drämmli an den Kreuzungen stets Vortritt haben, damit der dichte Fahrplan eingehalten werden kann.