«Sexismus!» würde man heute wohl schreien, käme ein zeitgenössischer Künstler auf die Idee, eine Frauenfigur mit üppigem Busen und exponierten Geschlechtsorganen abzubilden und ihren Kopf dabei völlig zu vernachlässigen. Solche Figuren stehen aber ganz selbstverständlich in den Museen dieser Welt. Auch im Antikenmuseum Basel. Über diese Figuren regte sich lange Zeit keiner auf. «Das war nun mal so, damals in der Antike.»

Nackt aus gutem Grund

Spätestens seit der #MeToo-Debatte des vergangenen Jahres werden zügellose Darstellungen jedoch vermehrt kritisiert und zensuriert. Dass aber auch an historischen Kunstwerken Kritik geübt wird, ist neu. Es war die Manchester Art Gallery, die den Anstoss zur aktuellen Sonderausstellung «Nackt!» im Antikenmuseum gegeben hat. Dort hatte man nämlich das Gemälde «Hylas und die Nymphen» aus dem 19. Jahrhundert vorübergehend abgehängt.

Der Grund: Die Szene zeigt einen angezogenen Mann inmitten einer Gruppe junger, nackter Frauen. «Stülpt man die heutigen Moralvorstellungen über ein historisches Werk, entstehen dadurch Probleme», sagt Tomas Lochman, Kurator des Antikenmuseums Basel. Man könne eine Arbeit, die in der Vergangenheit entstanden ist, nicht isoliert von ihrem Entstehungskontext beurteilen. Nacktheit habe in der antiken Kunst immer gute Gründe. In einer Führung will das Antikenmuseum diese Gründe für die Öffentlichkeit zugänglich machen.