Schüler der Ballettschule Theater Basel gewinnt internationalen Tanzpreis

An derselben Veranstaltung gewann er auch den Preis für den besten Schweizer Kandidaten. Neben dem Gewinn des Preises wurden dem jungen Tänzer Verträge an renommierten grossen Häusern angeboten wie dem English National Ballet, dem Royal Swedish Ballet oder dem Teatro alla Scala de Milano, wie die Ballettschule Theater Basel am Freitag mitteilt.

Der Prix de Lausanne steht jungen Tänzerinnen und Tänzern aus der ganzen Welt im Alter von 15 bis 18 Jahren offen, die ihre Ausbildung zur professionellen Tänzerin / zum professionellen Tänzer absolvieren. Ziel des Anlasses ist es, die besten Talente zu entdecken, zu fördern und zu unterstützen. Mehr als 70 der weltweit renommiertesten Tanzschulen und Kompanien sind mit dem Prix de Lausanne verbunden und unterstützen seine Aktivitäten.

77 ausgewählte Kandidatinnen und Kandidaten aus 380 Bewerbenden haben an der Wettbewerbswoche Anfangs Februar 2020 teilgenommen und 21 von ihnen haben das Finale erreicht. Die Jury unter dem Vorsitz des Ballettdirektors des Mailänder Teatro alla Scala wählte die acht Preisträger aus, die ein Stipendium an einer der Partnerschulen oder -kompanien des Prix de Lausanne erhielten.

Der achtzehnjährige Matei Holeleu, der im dritten und somit letzten Jahr der professionellen Bühnentanzausbildung der Ballettschule Theater Basel ist, stammt aus Cluj-Napoca, einer Stadt im Westen Rumäniens. Er wurde von der Direktorin der Basler Ausbildungsstätte, Amanda Bennett, für die Saison 2017/2018 aus 200 Kindern für einen der jährlich 22 zur Verfügung stehenden Plätze ausgewählt und lebt hier in Basel in einer der Wohngruppen der Ballettschule. Neben dem tänzerischen Training am Theater Basel absolviert der angehende Tänzer die schulische Ausbildung an der Berufsfachschule «Huber Widemann Schule», um seinen Lehrabschluss als Bühnentänzer EFZ zu erhalten.