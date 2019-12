Schönes Weihnachtsgeschenk: Novartis erhöht Jahresbasislohnsumme in Basel- und Rheintalwerken – Syngenta zieht mit

Die Lohnverhandlungen seien im Einvernehmen mit den Personalvertretungen für Einzelarbeitsverträge (EAV) sowie für Gesamtarbeitsverträge (GAV) abgeschlossen worden, teilte Novartis am Freitag mit.

So werde der Konzern die Gehaltssumme in den Basel- und Rheintalwerken für alle Mitarbeitenden im EAV und im GAV per 1. März 2020 um 1,2 Prozent erhöhen. Im Vergleich zum Schweizer Arbeitsmarkt entspreche dies einer überdurchschnittlichen Gehaltsanpassung.

Syngenta zieht mit und erhöht

Alle Mitarbeitenden mit einer guten Leistung erhalten demnach eine generelle Gehaltserhöhung von 0,7 Prozent. Die übrigen 0,5 Prozent werden für individuelle Lohnerhöhungen eingesetzt. Die Beteiligung am Geschäftserfolg wird zudem unter Berücksichtigung der individuellen Leistung und des persönlichen Verhaltens über die Bonuskomponente abgebildet.

Das Agrarunternehmen Syngenta im Besitz des chinesischen Chemieriesen ChemChina hat für die Schweiz eine Lohnrunde beschlossen. Die Gehaltsverhandlungen 2020 gelten laut einer Mitteilung vom Freitag für die Standorte in der Nordwestschweiz sowie in Dielsdorf. Dort soll die Gehaltssumme für Mitarbeitende um 1,3 Prozent steigen. Die Verteilung erfolge auf individueller Basis.