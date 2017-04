Am Freitag spielt der FC Basel auswärts gegen den FC Luzern. Der FCB kann mit einem Punktegewinn in Luzern die Meisterschaft definitiv für sich entscheiden. Es wird der 20. Titel in der Vereinsgeschichte. Um diesen Moment live im Stadion zu erleben, wollen die Basler Fans mit einem Grossaufmarsch nach Luzern reisen.

Jedoch setzten die SBB die Abfahrtszeit des Extrazuges aus Sicht der Fans zu knapp an. Die Ankunft 70 Minuten vor Anpfiff – das Spiel beginnt um 19.45 Uhr – sei zu wenig Zeit, für Fanmarsch und Einlass beim Stadion. Deshalb rief die Muttenzerkurve dazu auf, den SBB-Extrazug zu boykottieren und mit dem regulären Zug mitten in der Stosszeit anzureisen.

Nun lenken die SBB ein. «Aus Sicherheitsgründen» verlegen sie die Abfahrtszeit des Extrazuges ab Basel auf 17.10 Uhr. Die FCB-Fans treffen mit diesem Zug um 18.10 Uhr in Luzern ein.

Diese Massnahme ist aber mit Konsequenzen für die übrigen Pendler verbunden, schreiben die SBB in einem Communiqué am Mittwoch. «Mehrere Fernverkehrszüge und S-Bahnen werden wegen der Fahrplananpassungen Verspätungen erleiden. Auf Unterwegsbahnhöfen wird es zudem für Kunden regulärer Züge zu Gleiswechseln kommen», heisst es da.

Die Muttenzerkurve reagierte positiv auf den neuen Fahrplan des Extrazuges und zog ihren Boykottaufruf zurück. Sie werde nicht wie angekündigt den Regelzug, sondern den neu angesetzten Extrazug benutzen, teilte sie auf ihrer Homepage mit.