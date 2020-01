Sängerin Tusks gibt mehr preis, als ihr anfangs lieb war: «Jetzt bin ich krankhaft ehrlich»

Die Narbe an ihrem linken Ellbogen ist imposant. Wir sitzen noch keine halbe Stunde beim Kaffee und bereits hat Tusks ihr Inneres preisgegeben und ihren Arm entblösst. Die englische Musikerin muss über ihre mentalen und körperlichen Probleme sprechen, um ihr aktuelles Album «Avalanche» zu erklären, mit dem sie nun auf Tour ist.

Die zehn Songs handeln zu gleichen Teilen von ihrem Skiunfall, ihrer Zwangsstörungs-Diagnose und ihrer neuen Liebe. Letztere sei einfach nur toll, schwärmt Emily Underhill, wie Tusks bürgerlich heisst. Das zerschmetterte Gelenk dagegen sei ein enormer Tiefschlag gewesen: «Ich konnte nicht mehr Gitarre spielen». Jetzt, ein gutes Jahr und drei «sehr riskante» Operationen später, könne sie sogar den kleinen Finger der Greifhand wieder einsetzen.

Ein gutes Jahr habe auch die Therapie ihrer Zwangsstörung gedauert, so Tusks: «Es ist erstaunlich, wie schnell man so etwas in den Griff bekommt, wenn man es in Angriff nimmt.» Seit sechs Monaten sei sie komplett frei von Symptomen. Zuvor habe sie es an schlechten Tagen nicht einmal mehr geschafft, sich hinter das Steuer eines Autos zu setzen – aus der wahnhaften Angst, sie könne jemanden verletzen.

«Heute kurve ich im Bandbus durch eure schöne Stadt und suche in aller Ruhe einen Parkplatz.»