Nun hat der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sogar einen offiziellen Auftrag: Mit einem neuen Gesetz soll er den allermeisten der grünen Zettel den Garaus machen. Der Rechnungsprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages will, dass er die Rückerstattung der Mehrwertsteuer erst ab 175 Euro je Einkauf gestattet. Heute bekommt man die Steuer immer zurück, egal wie teuer der Einkauf in Deutschland war, wenn man in der Schweiz wohnt.

Keine Erstattung mehr bei 80 Prozent der Einkäufe

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee geht in einem Positionspapier davon aus, dass die Erstattung bei der Neuregelung bei 80 Prozent der Einkäufe entfallen würde. Das Papier liegt einem gemeinsamen Brief der drei südbadischen Industrie- und Handelskammern und der beiden Handwerkskammern an Scholz bei. In diesem versuchen sie, den deutschen Finanzminister davon zu überzeugen, von der Einführung einer sogenannten Bagatellgrenze abzusehen.

Mit einer solchen Regelung «würde der Einkaufstourismus, von dem die gesamte Region entlang der Schweizer Grenze vom Bodensee bis zum südlichen Oberrhein enorm profitiert, ohne Not empfindlich geschädigt», heisst es in dem Brief. Befürchtet werden nicht nur Mindereinnahmen bei Lohn-, Einkommens- und Gewerbesteuer, «sondern auch massive Einbussen im Einzelhandel, im Handwerk und bei den Dienstleistungen, insbesondere der Gastronomie und Hotellerie, sowie spürbare negative Auswirkungen auf die Stadtentwicklung und die Versorgungsqualität im ländlichen Raum».

In schöner Regelmässigkeit kamen in den letzten Jahren Forderungen nach der Einführung einer Bagatellgrenze auf, die sich allerdings nie durchsetzen konnten. Dies lag auch daran, dass mit dem ehemaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ein gebürtiger Südbadener im Finanzministerium das Sagen hatte, der die Interessen der südbadischen Wirtschaft und des Detailhandels verteidigt hat.