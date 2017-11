Der Unfall geschah um 15 Uhr am Montag, 20. Oktober 2017. Eine Motorrollerfahrerin erfasste ein 11-jähriges Kind auf dem Fussgängerstreifen und verletzte dieses.

Die Polizei sucht nun nach dem Lenker eines roten Personenwagens, der zum Zeitpunkt des Unfalles an der Wartelinie stand, um nach rechts in die Lehenmattstrasse abzubiegen. «Der Lenker müsste den Unfallhergang beobachtet haben und könnte weitere Hinweise geben, die zur Klärung sachdienlich wären», schreibt die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Mitteilung vom Samstag.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei (061 699 12 12) oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.