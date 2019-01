Ein 79-jähriger Autofahrer verwechselte wohl das Gas- und Bremspedal und kollidierte heftig mit einer Parkhauswand. Der Unfall passierte am Donnerstag gegen 13.35 Uhr in einer Tiefgarage in der Bahnhofstrasse in Lörrach.

Durch die Kollision entstand an seinem Honda Totalschaden in Höhe von etwa 10'000 Euro. Die Bergung gestaltete sich im Parkhaus schwierig, was auch Auswirkungen auf die Bahnhofstrasse hatte. Hier kam es deshalb kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.





Aktuelle Polizeibilder: