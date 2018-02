Scho sorgt dä Tunnäll under em Rhyy für Unbehaage.

D Doris Leuthard will schyynts gege der Wessels klaage.

Zerscht häig er numme gfrogt: Wämmer s zämme mache?

Doch won er säit: My Häärzstück!, häig si em äini bache.

Dr Hansli-Bargäld greift das Hin und Her zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Baselland auf, wer nun wie viel an die Hochschulbildung bezahlt:

D’Uni hett kai Gäld mee, s’isch scho zimmlig arg

und d’Landschaft wott nimm zaale, die zaalt am Schluss dr Sarg.

Jetzt muesch als Studi ryych si, damit fyrs Studium längt.

Und sällem wos kennt zaale,

hänn si Doggter eifach gschänggt.



Die Gsalzene konzentrieren sich auf den Sport und den Streit zwischen TV-Kommentator Rolf Fringer und dem FC-Sion-Präsidenten, der ersterem eine Ohrfeige gab:

Dr Constantin duet dr Fringer aabeschloo

Wenn me dr Fringer kennt, denn kaa me das verstoo

Aber vermuetlig wurds no me Vergniege mache

Wurd dr Constantin sich sälber aini bache!

Die Dipflischysser haben sich Juncker und Leuthard vorgenommen, die sich getroffen haben. Wobei der EU-Kommissionspräsident für feuchte Küsse bekannt ist:

D EU will Gäld und das nit z knapp

drum schläggt dr Junker d Leuthard ab

die richtig Antwort wär fir dä

e Schutt in Arsch vom Constantin

Auch die Bildsteerig hat Leuthard in einen Vers verpackt und gleich noch ihren Bundesratskollegen:

D Frau Leuthard het verlutte lo,

sii well vermuetlich daas Johr goo.

Do hätt I an d Doris e ganz glaini Bitt:

Gäll, nimmsch dr Schneider-Ammann mit.

Dr Spitzbueb spricht ebenfalls mehr oder weniger subtil von einem Schneider-Ammann-Rücktritt:

S wäär s bescht, wenn aine, haa n y dänggt,

em Schneider-Ammann e Velo schänggt;

no leert er, wenn er s rächt schtudiert,

wie n e Ruggdritt funktioniert.



Die Bildsteerig sinniert auch über den Bundesrat: Tochter Blocher rein - und gleich wieder raus, wie der Vater?

D Frau Martullo will in Bundesroot,

aber numme, wenn s nit andersch goot.

Si kaas jo brobiere, miir wird do nid bang;

Lyt uss dääre Familie blyybe nid lang.



Rollaator Röösli nimmt sich die Renten-Abstimmung zur Brust:

Wäg all de Junge doo, wo gstumme hänn mit Nai

stryych ich mir 70 Stai me AHV ans Bai

Kei Angscht, mer gseen is denn, es isch bi mir notiert

im näggschte Supermäärt zer Stoosszyt wenn s bressiert





War da nicht was? Ah ja. Das Weltwirtschaftsforum in Davos. Schon vergessen? Dr Spitzbueb erinnert sich:



S Lawyyneninschtitut z Davoos;

bi miir, do isch d Enddyschig grooss:

Dr Schnee isch doo, dr Trump isch doo,

s isch numme kai Lawyyne koo.

Der Heiri witzelt zum WEF:

In de Bäärge het s e Huffe Schnee. D Laawiinegfohr isch grooss.

Zu allem Eeländ fliegt jetz no dr Donald uf Davos.

Dr Trump wird sääge: Dasch dr Bewyys, dass d Temparature gheie.

Look arround you, even here in Swaziland duets schneie!

Und noch eine Bangg blickt auf Davos. ́S spitzig Ryssblei:

Wo z' Davos dr' Trump vor em Ueli stoot,

stellt är sich vor, Ueli Murer, Bundesroot.

Do meint dr' Trump, im Ueli wirds myys,

sorry Mister Murer ei hääf e queschtschen blyys.

Är könnt, duet är iim in d Oore huche,

an dr' Gränze zue Mexiko no e Murer bruuche.



An der Fasnacht unterwegs zu sein, macht auch Hunger. Neben traditionellen Speisen wie Mehlsuppe oder Fastenwähen ist ja seit Kurzem auch exotischeres erlaubt. Die Luuszäpfe haben sich mit Insekten befasst:



Heugumper, Grille, Würmli ässe kasch jetzt offiziell.

Das Ganze sinn mir noonig gwohnt, das isch sehr speziell.

Do sait sich‘s Anni vo dr Metzg: «Do bin ich gar nit muff:

Jetz ka-n-i madigs Fleisch verkaufe, und mit Uffbryys druff!»



Ebenso d Rätschbääse:

Im Naduurhistoorische Museum bym Apéro mit Bier

hets vom Coop so Häppli gää mit glaine Grabbeldier.

Fein isch s gsi, doch bliibts fir uns en Oobe zum Vergässe!

Mir hänn drum uss Verseehe die gaanzi Kääfer-Sammlig gfrässe.



Natürlich beschäftigen sich die Schnitzelbänkler auch mit weiteren Themen jenseits des Juras. Wie etwa die Giftspritzi, die sich an den verstorbenen Sänger Polo Hofer erinnert:



Dr Polo Hofer glopft an s‘Himmelsdoor

Do kunnt dr Petrus und liist ihm d‘Reegle voor:

Vo mir uss darfsch die ganz Zyt singe

All Stund uff dr Haarfe e Ständeli bringe

Numme ai Bitt, sunscht hänn mer dr Drägg

Inhalier mer do oobe kai Wulgge ewägg!

Übrigens. Die Comité-Bängg gibts hier gesammelt im Video: