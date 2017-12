Im März 2016 wurde die Basler Fasnacht vom Bundesamt für Kultur (BAK) bei der Unesco als zweite Schweizer Kandidatur für die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit eingereicht.

Das zwölfte Zwischenstaatliche Komitee für die Bewahrung des immateriellen Kulturerbes hat an seiner heutigen Sitzung in Südkorea entscheiden, die Basler Fasnacht in die Repräsentative Liste aufzunehmen.