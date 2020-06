Neun Verzeigungen bei Kontrolle von getunten Fahrzeugen in Basel

Insgesamt hätten die Mitarbeitenden der Verkehrspolizei unterstützt von Mitarbeitenden der Motorfahrzeugprüftstation beider Basel 19 Fahrzeuge unter die Lupe genommen. Die Polizistinnen und Polizisten seien dabei ab 20 Uhr während vier Stunden im Stadtgebiet unterwegs gewesen. Kontrolliert worden seien Autos, die der Veredelungs- und Tuningszene zugeordnet wurden.

Hintergrund der Kontrolle sei die Beobachtung, dass die sogenannte «Poserszene» in der Schweiz in den vergangenen Jahren gewachsen sei, schreibt die Polizei weiter. Zudem gebe es vermehrt Reklamationen über Motorenlärm in der Stadt Basel. Dies lasse die Vermutung zu, dass Lenkende von stark motorisierten Fahrzeugen oft vermeidbaren Lärm verursachten und zwar durch hohe Drehzahlen des Motors, beim Fahren in niedrigen Gängen, beim schnellen Beschleunigen mit durchdrehenden Reifen oder durch unnötiges Herumfahren.

Die Polizeibilder vom Juni: