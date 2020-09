Neues Roche-Zentrum: Eine Forschungsanstalt für Tierversuche, in der Gefühle keinen Platz haben

Der Schweizer Tierschutz STS engagiert sich seit Jahren für den Ersatz und die Reduktion der Tierversuche. Julika Fitzi leitet die Fachstelle Tierversuche des Verbands. Dieser will eine Forschung, die Würde und Rechte der Versuchstiere ernst nimmt. Stattdessen sollen alternative Methoden vorangetrieben und entwickelt werden.

Fitzi vertritt den Schweizer Tierschutz STS bei regelmässigen Gesprächen mit Interpharma, dem Schweizer Verband der forschenden Pharmafirmen. Das neue Tierversuchszentrum der Roche in Basel wurde innerhalb des Dialogs allerdings nicht thematisiert und war der St. Galler Tierärztin nicht bekannt.

Die Roche hat für 245 Millionen Franken das neue Tierversuchszentrum für den Konzern gebaut. Ist dieses Geld gut eingesetzt?

Julika Fitzi: Schön wäre, wenn die Roche die Hälfte des Betrags in die Erforschung und den Einsatz von Alternativen zu Tierversuchen investieren würde. Zum Vergleich: Die staatliche Förderung dafür beträgt drei Millionen Franken. Dieses Verhältnis zu den 245 Millionen Franken ist doch drastisch. Dabei hofft doch die gesamte Gesellschaft darauf, dass man wegkommt von den Tierversuchen.

Die Zahlen des Bundes zeigen einen Rückgang: Seit vier Jahren werden stetig weniger Versuche an Tieren durchgeführt. Das ist doch ein positiver Trend?

Diese Zahlen muss man mit grosser Vorsicht interpretieren. In den beiden Basel etwa stiegen die Zahlen im vergangenen Jahr um neun Prozent an. Tatsächlich gibt es weniger Tierversuche in der Schweiz, dafür lagern etliche Firmen die Experimente ins Ausland aus, da die Tierschutzgesetze in der Schweiz strenger und die Kosten höher sind. Und es werden immer mehr Versuche, die eine schwere Belastung für die Tiere darstellen, durchgeführt. Dazu gehört etwa die Krebsforschung.

Laut der Roche sind Tierversuche für die Erforschung gewisser Krankheiten und die Zulassung von Medikamenten unerlässlich.

Ja, teilweise sind sie tatsächlich nötig. Aber dieser Anteil beträgt zwischen zehn und fünfzehn Prozent. Der Rest der Versuche wird von den Forschenden freiwillig gemacht, um mit Tiermodellen Zusammenhänge der menschlichen Gesundheit zu erforschen und um des Forschens Willen. Der Nutzen für den Menschen bleibt aber vielfach geschuldet.

Das Pharmaunternehmen beruft sich auf die Devise: «So wenige Tierversuche wie nötig, so gute Bedingungen wie möglich». Sehen Sie das so gegeben?

Die Forschung der Pharmafirmen, dazu gehört auch die Roche, ist eine Blackbox. Wir haben nur die Zahlen des Bundes. Daraus Schlüsse zu ziehen, was wirklich mit den Tieren gemacht wird und ob die Versuche in den einzelnen Fälle nötig waren, ist unmöglich. Das Motto klingt schön, aber wir vom Tierschutz können leider nicht hinter die Labortüren blicken und daher nicht beurteilen, ob das stimmt.

Im neuen Forschungszentrum ist die gesamte Betreuung und Umgebung der Versuchstiere durchreguliert. Tierpfleger kümmern sich um das Wohl der Tiere. Das sind doch gute Bedingungen, oder?

Zuerst einmal: Dass alles automatisiert und reguliert ist, entspricht lediglich primär den Vorschriften. Die Roche ist hier nicht besonders innovativ oder fortschrittlich, sondern hält sich einfach an die Gesetze. Durch die Automatisierung aller Abläufe werden die Tiere sehr steril gehalten. Nur weil ihr Stall stets sauber ist, sie genug Futter und Wasser haben und ein Tierpfleger ein Mal pro Tag kontrolliert, ob sie noch leben, sind das noch lange keine guten Bedingungen. Etliche Studien haben gezeigt, dass die Ergebnisse von Experimenten und das Tierwohl besser sind, je mehr Abwechslung und Beschäftigung die Tiere bekommen. Zudem können Resultate, die in einer komplett sterilen Umgebung erzielt wurden, nur bedingt auf den Menschen übertragen werden. Wir leben schliesslich nicht in einem sterilen Käfig, wenn bei uns Krankheiten entstehen und wir therapiert werden.

Laut Tobias Schnitzer, Leiter des Tierversuchszentrums der Roche, geht es den Versuchstieren aber besser als in 98 Prozent der Privathaushalten.

Da muss ich widersprechen. Für Mäuse, Ratten und Kaninchen haben wir in der Heimtierhaltungen höhere Anforderungen. So müssen Mäuse dort knabbern, klettern, sich vergraben können und mindestens zu zweit gehalten werden. Die Tiere in den Versuchszentren leiden darunter, dass sie nicht artgerecht leben können, und oftmals alleine im Käfig sind. Die Ratten und Kaninchen sind überzüchtet und dadurch so gross, dass sie sich in ihrer Box lediglich um sich selbst drehen können. Der einzig positive Punkt an der Versuchstierhaltung ist, dass sie mindestens ein Mal jährlich durch das Veterinäramt kontrolliert wird. Das gibt es bei der Heimtierhaltung nicht.