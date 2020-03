Neue Fälle von Corona auf Basler Roche-Baustelle – Gewerkschaft schlägt Alarm

Eine Infektion mit dem Coronavirus betreffe mehrere Arbeiter auf der Baustelle des Pharmakonzerns Roche an der Grenzacherstrasse in Basel, teilte die Gewerkschaft Unia am Dienstag mit. Deswegen seien Teile der Grossbaustelle an der Grenzacherstrasse eingestellt worden.

Die Gewerkschaft moniert, dass nur einige Meter davon entfernt ein anderer Teil der Baustelle nach wie vor in Betrieb sei, ebenso zwei andere Baustellen auf dem Neubau-Perimeter nördlich der Grenzacherstrasse. Unia fordert nun, dass die Roche Baustellen schliesst, «um die rasante Verbreitung des Coronavirus einzudämmen». Zudem soll der Kanton Basel-Stadt die Einhaltung der BAG-Massnahmen auf den Baustellen überprüfen sowie verfügen, jene Baustellen zu schliessen, welche die Hygienevorschriften nicht einhalten.