Nachdem ein Berner Gericht den Basler Polizisten Adrian Spahr wegen Rassendiskriminierung verurteilt hat, ist er vom Frontdienst abgezogen worden. Der 24-Jährige hatte als Co-Präsident der Jungen SVP des Kantons Bern auf Facebook eine Illustration geteilt, die einen Schweizer in Sennentracht zeigt, der sich die Nase rümpft. Weil «ausländische Zigeuner» Fäkalien hinterlassen haben. Es ging dabei um einen Transitplatz für Fahrende in Spahrs Wohnkanton Bern, den der Jungpolitiker verhindern will.

Der Verband Sinti und Roma Schweiz hatte daraufhin Anzeige erstattet wegen Verletzung der Rassismus-Strafnorm. Vor gut einer Woche sprach das Gericht eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen aus.